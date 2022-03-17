İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt’te hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Siirt'te hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ve Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan toplamda 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan U.A. yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan hükümlünün cezaevine teslim edildiği belirtildi.

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