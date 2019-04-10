Siirt'te 75 bekçi göreve başladı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nce mahallelerde güvenliğin sağlanması için seçildikten sonra özel harekat polislerince verilen eğitimlerini başarıyla tamamlayan 75 bekçi, sokaklarda asayişi sağlamak için göreve başladı.

Siirt'te 75 bekçi kentin güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak adına göreve başladı. Şehrin farklı noktalarında sabahın ilk ışıklarına kadar devriye görevi yapacak olan bekçilerin, özellikle hırsızlık olaylarının tamamen sonlanmasında etkili olacağı kaydedildi.

Konu ile ilgili bilgi veren Siirt İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, mahalle karakollarında toplanan bekçilerin, amirlerinden aldıkları emir sonrası toplu halde sorumluluk bölgelerinde, gece düdük çalarak kendilerini hissettirip asayişi sağlayacaklarını söyledi. Kızılay, "75 bekçimiz göreve başladı. Düdük sesine hasret kalmıştık. 50 bekçimiz şehir merkezinde, 25 bekçimiz de ilçelerde görev yapmaya başladılar. Tabi onların başlamasıyla birlikte sokaklarda güven ortamının daha da geliştiğine tanık olduk. Özellikle suç ve suçlularla mücadelede başarı elde ettiklerini düşünüyoruz. Bundan sonra da daha iyi şeyleri başaracaklarına eminiz. Biz arkadaşlarımıza güveniyoruz. Onlarda gerçekten teşkilatımıza artı değer kattılar. Bundan sonraki dönemde de onlardan özellikle mala karşı işlenen suçlarla mücadelede ciddi başarılar bekliyoruz. Onlarda bunun sinyallerini verdiler. İnşallah hem şehrimiz için hem ülkemiz için hayırlara vesile olur” dedi.

"Emaneti korumak için her şeyi yapacağız"

Kendilerine emanet edilen caddeleri, sokakları, mahalleleri korumak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten bekçilerden Süheyp Barbarosoğlu, "Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin bir neferi olarak ülkemizin müdafaasında yer aldığımız için kendim ve devriye arkadaşlarım adına bize bu görevi layık gören başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizler çarşı ve mahalle bekçisi olarak görevimizi en iyi şekilde icra edeceğimizden halkımızın ve bize güvenen amirlerimizin hiçbir şüphesi olmasın. Bizler çarşı ve mahalle bekçisi olarak belli aralık ve belli saatlerde halkımızın huzuru ve güvenini sağlamak için caydırıcı olabilmek için suçluları yakalamak için elimizden gelen tüm gayret ve çabayı gösteriyoruz. Bu kararlılığımızla bu yönde her zaman devam edecektir” diye konuştu.

Bekçilerden Muhammet Veysi Emrah da, öncelikli hedeflerinin Siirt'te tüm bölgeler olmak üzere asayişi sağlamak ve kenti daha güvenilir bir hale getirmek olduğunu söylerdi. Siirt'e faydalı olmak istediklerini belirten Emrah, "Gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaktayız. Ben ve tüm ekip arkadaşlarımız bu görevi yapmaktan gurur ve onur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Siirt'te 50 bekçi olarak atandıklarını söyleyen çarşı ve mahalle bekçisi Burak Kebapçı isimli bekçi ise amaçlarının Siirt'te huzur ve güvenliğini sağlayarak vatandaşların güven içerisinde uyumalarını sağlamak olduğunu ifade etti.