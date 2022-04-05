İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Siirt'te 79 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Siirt’te uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada farklı markalarda gümrük kaçağı 79 adet cep telefonu ele geçirildi.

Siirt'te uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada farklı markalarda gümrük kaçağı 79 adet cep telefonu ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Siirt Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Veysel Karani uygulama noktasında şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, farklı markalarda toplam 79 adet gümrük kaçağı cep telefon ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.