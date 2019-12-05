İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te 8 adet tarihi sikke ele geçirildi

Siirt’te bir araçta yapılan aramada 8 adet eski dönemlere ait sikke ele geçirildi.

Siirt'te bir araçta yapılan aramada 8 adet eski dönemlere ait sikke ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 Aralık'ta icra edilen önleyici hizmet devriyesi faaliyeti esnasında şüphelenilen bir araçta ve içinde bulunan 2 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 8 adet sikke ve 1 adet dedektörün ele geçirildiğini bildirdi. Söz konusu olayla ilgili olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildiği kaydedilen açıklamada, alınan talimatlar doğrultusunda şüphelilerin gözaltına alınarak soruşturmaya başlanıldığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.