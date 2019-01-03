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Siirt'te 8 bin ağaç 700 bin çiçek ve süs bitkisi dikildi

Siirt Belediyesi, yeni park ve yeşil alan açmanın yanı sıra ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.

Yeşil ve doğa dostu Siirt belediyesi daha yeşil bir Siirt için son 1 yılda 8 bin yapraklı ağaç ve 700 bin çiçek ve süs bitkisi dikti.


Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Siirt'teki yeşil alanların artırılması ve daha bol oksijenli bir şehir oluşturmak için ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları devam ediyor. Siirt'e 8 bin yapraklı ağaç ve fidan dikildi. Ağaçlar, kent iklimine uygun olan çınar, dışbudak, akçaağaç, tespih ve dut ağaçlarından seçildi. Ağaç dikimlerinin yanı sıra Siirt merkezi genelinde 700 bin çiçek ve süs bitkisi dikimi gerçekleştirildi” ifadeleri kullanıldı.

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