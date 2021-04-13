Siirt'te 82 yaşındaki hastaya kalıcı kalp pili takıldı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 82 yaşındaki hastaya ilk kez uygulanan kalıcı kalp pili takıldı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muzaffer Aslan, Uz. Dr. Çağdaş Kaynak ve ekibi 82 yaşındaki A.B. adlı hastaya başarılı bir şekilde kalıcı kalp pili taktı.

Hastane acil servisine baş dönmesi şikayeti ile başvuran 82 yaşındaki A.B. adlı hastaya yapılan tetkikler neticesinde kalp ritminde duraksama saptanması üzerine hastanın anjiyografi ünitesinde kalıcı kalp pili takılmak üzere ameliyata alındığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muzaffer Aslan, hastaya yapılan ameliyatla kalp pili taktıklarını söyledi. Aslan, “Hastamıza başarılı bir şekilde kalıcı kalp pili takıldı. 82 yaşındaki hastamız yapılan son kontrollerinin ardından taburcu edildi” dedi.

82 yaşındaki A.B., adlı hasta ise böyle bir hizmetin Siirt'te verilmiş olmasından dolayı başta hekimler olmak üzere idarecilere teşekkür etti.