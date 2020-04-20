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Siirt'te 9 noktada karantina uygulaması kaldırıldı

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı 4 köy ve 5 mezrada korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı 4 köy ve 5 mezrada korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt'te 9 noktada karantina tedbirlerinin sona erdiği ifade edildi. Şirvan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Akgeçit, Taşyaka, Kesmetaş ve Oya köyleri ile Bistan, Kayahisar, Kayalı, Bindal ve Ankebir mezralarında karantina tedbirlerinin sona erdiği belirtilirken karantina kurallarına sabırla uyan vatandaşlara teşekkür edildi.

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