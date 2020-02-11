Siirt'te 95 köy yolu ulaşıma açıldı, köylüler kar esaretinden kurtuldu

Siirt'in Şirvan, Eruh, Pervari ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 95 grup köy yolu, İl Özel İdare ekiplerinin çalışmalarıyla tekrardan ulaşıma açıldı.

Bir haftadan beri etkili olan kar yağışı nedeni ile kapanan Pervari, Eruh ve Şirvan grup köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekiplerinin 10 ekiple 24 saat vardiyalı çalışarak yolu tekrar ulaşıma açtı. Kardan kapanan 95 köy yollunun ulaşıma açıldığını belirten Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Etkili olan kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi olarak ekipler 24 saat çalışmaktadır. 95 grup köy yolumuz yağan kardan ötürü etkilendi ve ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yollarımız, 15 ekip yoğun çalışmaların ardından köy yollarını tekrardan ulaşıma açtı. İl Özel İdaresi olarak ağır kış şartlarına karşı karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor" dedi.