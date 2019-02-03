İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te ağaç budama çalışmaları başladı

Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan ağaçları budama çalışmaları başlattı.


Ağaçlarda yapılan budamanın verimliliği arttırdığını belirten Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri budama çalışmaları ile ağaçların daha sağlıklı olacağı belirtildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Belediye olarak kent merkezinde bulunan bütün ağaçlarda budama, temizlik, bakım ve onarım çalışmalar yapılıyor. Ağaçlar uygun bir şekilde budanmakta olup daha sağlıklı, daha kuvvetli ve dengeli bir gelişim gösterebilmeleri sağlanıyor. Budamaların ağaçları gençleştirdiğini, canlandırdığını ve dolayısıyla büyüme güçlerini artırdığı bilinmektedir" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.