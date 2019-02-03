Siirt'te ağaç budama çalışmaları başladı

Ağaçlarda yapılan budamanın verimliliği arttırdığını belirten Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri budama çalışmaları ile ağaçların daha sağlıklı olacağı belirtildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Belediye olarak kent merkezinde bulunan bütün ağaçlarda budama, temizlik, bakım ve onarım çalışmalar yapılıyor. Ağaçlar uygun bir şekilde budanmakta olup daha sağlıklı, daha kuvvetli ve dengeli bir gelişim gösterebilmeleri sağlanıyor. Budamaların ağaçları gençleştirdiğini, canlandırdığını ve dolayısıyla büyüme güçlerini artırdığı bilinmektedir" denildi.