Siirt'te ağaç budama çalışmaları başladı

Siirt Belediyesi yeşile ve doğaya verdiği önemi yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarla sürdürüyor. Bu çerçevede Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bulunan ağaçların bakımını gerçekleştirerek elektrik tellerine temas ihtimali olan ağaçlar ve kaldırımlarda görüş alanını kısıtlayan ağaçlarda budama işlemi gerçekleştirdiği belirtildi. Ağaç bakım ve budama işlemlerini sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca devam eden çalışmalarla birlikte caddeler, park ve yeşil alanlardaki ağaçlar ile bitkilerin düzgün formda kalmaları için çalışmaların devam edeceği ifade edildi.