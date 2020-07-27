Siirt'te ağaçta mahsur kalan kediyi belediye ekipleri kurtardı

Siirt’te tırmandığı ağaçta mahsur kalan kedi, belediye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Siirt'te tırmandığı ağaçta mahsur kalan kedi, belediye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Siirt kent merkezine 10 kilometre uzakta bulunan Kezer mesire alanında ağaca tırmanan kedi ağaçtan inemedi. Ağaçta mahsur kalan kediyi fark eden Siirt Belediyesine bağlı SİSKİ ekipleri, iş makinesi yardımıyla kediyi mahsur kaldığı ağaçtan kurtardı.
Kurtarılan kedi doğal alanına bırakılırken işçilerin bu davranışı takdir topladı.