Siirt'te ağaçtan düşen şahıs yaralandı

Siirt'te fıstık toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde bahçesinde fıstık toplamak için ağaca çıkan Mehmet Emin Zeyrek, dengesini kaybederek yere düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Zeyrek, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.