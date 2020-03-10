İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te ağır yük taşıyan 445 araç denetlendi

Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından kent genelinde yol güzergahlarında ağır yük taşıyan araçlar denetlendi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, yük taşıyan çekici, tanker, kamyon gibi araçların kazalara neden olan eksikliklerinin tespit edilmesi, sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek maksadıyla denetim yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen uygulama sonucunda 445 araç ve sürücü kontrol edilmiş olup, toplam 21 sürücüye 6 bin 978 lira idari para cezası tanzim edilmiş olup, 13 araç trafikten men edilmiştir" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.