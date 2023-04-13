Siirt'te AK Parti'nin milletvekili adayları tanıtıldı

14 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda AK Parti Siirt milletvekili adayları Mervan Gül, Fevzi Sevgili ve Lokman Özcan, salondakiler tarafından coşkuyla karşılandı. AK Parti Milletvekili tanıtım toplantısına AK Parti il ve ilçe teşkilatları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç, "Allah'ın izniyle Siirt il ve ilçelerde sahada yürüttüğümüz başarılı çalışmaların meyvesini Meclis'e göndereceğimiz 3 milletvekili ile alacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekili olan ve Siirt yenileme seçimlerinde kendisine yer vermek üzere istifa eden Mervan Gül'ü 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde Siirt'ten birinci sırada aday gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini birinci sıradan milletvekili adayı gösterdiği için ahde vefanın en güzel duygusunu yaşadığını belirten Mervan Gül, Allah'ın izniyle alacakları yüksek oyla 3 milletvekilini çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Gül, “Biz Siirt'in geçmişini bildiğimiz gibi bugününü de çok iyi biliyoruz. Siirt'in sorunlarını çok iyi biliyoruz. Allah'ın iziyle Siirt ile ilgili ne varsa A'dan Z'ye üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız ve sonuna kadar biz Siirt'in hizmetkârı olacağız ve Siirt için ne gerekiyorsa yapacağız. Burada özet olarak bunu söylüyorum. Siirt ile beraber teşkilatlarımız ve Siirtli kardeşlerimiz buna inanmışlardır. Biz üç sıfır yapıp Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza yanına gideceğiz. Görevler nasiptir. Allah-u Teâlâ o gün nasip etmişti. Gene Siirt'in hizmetkarı olarak gelmiştik bugün de Allah-u Teâlâ yine nasip etti. Sayın Cumhurbaşkanımız bu görevi bugün bize tevdi etti. Allah'ın izniyle gene aynı hizmeti devam ettireceğiz” dedi.

“Biz hizmetlerimizin sonucunu ayın 15'inde göreceğiz”

Daha önce kendisine verilen bütün görevleri bir milletvekili edasıyla yerine getirdiğini belirten Gül, “Ben inanıyorum ki teşkilatımızın, il başkanından tutun da mahalle temsilcisine kadar hepsi bu görev şuurunda halkımıza hizmette vardırlar. Biz bunun sonucunu ayın 15'inde göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman vefasız biri olmadı, bunu kabul edelim. Sayın Cumhurbaşkanımız dünya lideri olan bir insandır. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız İslam aleminin umududur. Ortadoğu'nun umududur. Onun için biz hep beraber omuz omuza verdiğimiz zaman inşallah ben buna inanıyorum ki Siirt'te biz üç sıfır yapacağız. Geçmişte biz 300 küsur sayıyla Meclis'e gitmiştik. Ben inanıyorum gene bu sayının üzerinde bir milletvekili ile Meclis'e gideceğiz” diye konuştu.