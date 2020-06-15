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Siirt'te aksiyon filmlerini aratmayan uygulama

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince drone destekli ’Narko-56’ uygulaması gerçekleştirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince drone destekli 'Narko-56' uygulaması gerçekleştirildi. Aksiyon filmlerini aratmayan uygulamada uyuşturucu madde ele geçirildi.


Kentin huzur ve asayişini sağlamak için gerçekleştirilen uygulamada 550 personel görev aldı. Drone destekli uygulamada 5 mahalledeki metruk bina, meydan ve sokaklarda arama yapıldı. Uygulamada, 756 kişinin kimliği sorgulanırken, 111 araç kontrol edildi. 4 şüphelinin yakalandığı uygulamada 6 bin 347 lira trafik cezası kesildi. Uygulamada 18 fişek toz esrar ve 5 fişek metamfetamin ele geçirildi.

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