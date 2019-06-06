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Siirt'te akü deposunda çıkan yangın korkuttu

Siirt Devlet Hastanesinin bodrum katında bulunan akü deposunda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Siirt Devlet Hastanesinin bodrum katında bulunan akü deposunda elektrikte aşırı yüklenme sonucu yangın çıktı. Yangını gören hastane çalışanları durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin elektrik enerjisine aşırı yüklenmeden kaynaklandığı belirtildi.

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