Siirt'te alt ve üst yapı çalışmaları değerlendirildi

Toplantıda; İl Özel İdaresi bütçesi ve Köydes yatırımları çerçevesinde yapılan, içme suyu, kanalizasyon, sondaj çalışmaları gibi köylerin alt yapısına yönelik çalışmalar ile beton asfalt, sathi kaplama, köprü ve menfez çalışmaları ve çevre temizliği çalışmaları değerlendirildi.

Köydes ve İl Özel İdaresi bütçesinden önemli yatırım ve projelerin hayata geçirildiğini ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, “Devletimizin sağladığı imkânların en etkin şekilde değerlendirilmesi, hizmetlerin verimlilik esaslı ve vatandaş odaklı bir anlayışıyla yerine getirilmesi talimatlarında bulunduk.” dedi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Fatih Kurt, Vali Yardımcısı Mehmet Sert, İlçe Kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Cangir Bayram ile İl Özel İdaresi Şube Müdürleri katıldı.