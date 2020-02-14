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Siirt'te ambulans kara saplandı, yardıma Mehmetçik koştu

Siirt’in Eruh ilçesinde hasta almaya giderken karda mahsur kalan ambulansın yardımına Mehmetçik koştu.

Siirt'in Eruh ilçesinde hasta almaya giderken karda mahsur kalan ambulansın yardımına Mehmetçik koştu.


Edinilen bilgiye göre, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Erenkaya köyünde hasta almayan giden ambulans kara saplandı. Durumu gören Mehmetçik hemen yardıma koştu. Mehmetçiğin yardımı sonrası ambulansı saplandığı yerden çıkarıldı. Ambulans daha sonra hasta almak için Erenkaya köyüne hareket etti.

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