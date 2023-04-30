İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te ambulans uçak 1,5 yaşındaki çocuk için havalandı

Siirt’te rahatsızlığı bulunan 1,5 yaşındaki Y.

Siirt'te rahatsızlığı bulunan 1,5 yaşındaki Y.B. isimli bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.


Rahatsızlığı bulunan 1,5 yaşındaki Y.B isimli bebek Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Atipik febril konvülziyon tanısı konulan bebeğe İl Sağlık Müdürlüğünün yakından takip ettiği ve tedavisine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam etme kararı alındığı öğrenildi.


Ambulansla Batman Havalimanı'na götürülen bebek, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

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