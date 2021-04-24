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Siirt'te anaokullarında 2 gün yüz yüze eğitime devam edilecek

Siirt İl Hıfzıssıhha Kurulunca, yüz yüze eğitim yapılan anaokullarına ilişkin yeni kararlar alındı.

Kararda anaokullarında 2 gün yüz yüze eğitime devam edileceği kaydedildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca kentte anaokullarında hafta da 2 gün yüz yüze eğitim yapılmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, ''Siirt merkezde yüz yüze eğitime devam eden ve sınıf mevcutları kalabalık resmi bağımsız anaokullarımızın seyreltilmiş bir şekilde yüz yüze eğitime dönüşümlü ve her öğrenci haftada 2 gün gelecek şekilde devam etmesine, tüm bağımsız resmi anaokullarında çarşamba günlerinde eğitime ara verilerek binaların dezenfekte edilmesine karar verilmiştir'' denildi.

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