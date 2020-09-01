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Siirt'te araç uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köyü yolunda meydana geldi. Abdullah K., (55), yönetimindeki 72 EA 267 plakalı fiat fiorino marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Abdullah K., yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine AFAD, UMKE ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Abdullah K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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