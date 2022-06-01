Siirt'te araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Siirt'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt Pervari ilçe girişinde meydana geldi. Seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada Abdulselam A. ile Abdullatif Ç. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.