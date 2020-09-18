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Siirt'te aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Siirt’te aracın çarptığı Suriye uyruklu 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Siirt'te aracın çarptığı Suriye uyruklu 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, kent merkezi Cumhuriyet Caddesinde seyir halinde olan M.E. yönetimindeki otomobil, Suriye uyruklu Muhammed S.'ye çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. 2 yaşındaki çocuk sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin arından Siirt Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Muhammed S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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