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Siirt'te aracın hava filtresinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt’te, polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada aracın hava filtresinde gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt'te, polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada aracın hava filtresinde gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.


Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri asayiş suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Çalışmalar kapsamında, Kilit-1 uygulama noktasında durdurulan aracın hava filtresinde 159 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan R.E., İ.K. ve C.B. isimli şahıslar gözaltına alındı.


Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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