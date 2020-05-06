İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te aranan 5 şahıs yakalandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 5 şahıs yakalandı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sorumluluk bölgesinde meydana gelen adli olayların aydınlatılması, faili meçhul olayların çözülmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik devam eden istihbari çalışmalar neticesinde nitelikli suçlardan aranan 5 şahsın yakalandığını belirtildi. Açıklamada, "Jandarma ekiplerince, suçluların yakalanmasına yönelik devam eden çalışmalar neticesinde son 3 ay içerisinde çoğunluğu nitelikli suçlardan aranan toplam 70 şahıs yakalanmıştır. Devam eden çalışmalar neticesinde arama kaydı bulunan 5 şahıs daha yakalamıştır. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletinin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.