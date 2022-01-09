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Siirt'te arazi kavgası: 5 yaralı

Siirt’in Eruh ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Siirt'in Eruh ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.


Olay, Eruh ilçesine bağlı Yokuşlu köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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