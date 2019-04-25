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Siirt'te aşırı yağışlar nedeniyle fıstık ağaçları göçük altında kaldı

Siirt’in Tillo ilçesine bağlı Akyayla köyü Kargacık mezrasında, aşırı yağışlardan dolayı toprak yol çöktü.

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Akyayla köyü Kargacık mezrasında, aşırı yağışlardan dolayı toprak yol çöktü. Fıstık ağaçlarının göçüğün altında kaldığı olay sonrası yol ulaşıma kapandı.


Kargacık mezrasında aşırı yağışlar nedeniyle toprak olan yolun bir kısmı çöktü. Fıstık ağaçlarının göçüğün altında kaldığı olay sonrası yol ulaşıma kapandı. Yarığın oluştuğu yolun tekrar ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekipleri çalışma başlattı. Yolda meydana gelen göçüğü yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Şube Müdürü Memduh Turhan, "İl Özel İdare ekipleri olarak toprak yolda meydana gelen göçükte çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede çalışmaların tamamlanmasıyla yol ulaşıma tekrar açılacaktır" dedi.

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