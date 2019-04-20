Siirt'te aşırı yağışlar nedeniyle tarlada oluşan obruk çiftçileri korkuttu

Siirt'in merkeze bağlı Konacık köyü Demirkapı mezrasında, köylünün kiralayarak buğday ektiği tarlada yarım dönümlük dev obruk oluşması köylülerde endişe ve korkuya neden oldu.

40 dönümlük tarlada yaklaşık 500 metre çapında, 15 metre derinliğinde oluşan obruğun kendilerini tedirgin ettiğini belirten çiftçilerden Kazım Kılınç, 12 yaşından beri çiftçilik yaptığını şimdiye kadar böyle bir olaya ilk defa şahit olduğunu belirtti. Kılıç, "Sabah Siirt'te geldik çocuklar baba bak burası hepsi göçük olmuş dedi. Gidip bakacaktım ama bakamadık. Dibi yoktur dibi görünmüyor orası boşluktur muhakkak. Yani göçüğün olduğu yere hayvan da, insan da girebilir yola bitişiktir, arabalarda oraya girebilir" dedi.

"Öyle bir ses geldi ki kıyamet koptu sandık"

Aşırı yağışlardan dolayı tarlada obruğun meydana geldiğini belirten bölgede çiftçilik yapan Mazlum Taş ise, "Arpa ektin yoğun yağışlar nedeniyle bir gün baktık böyle oldu. Çukur olan yer 500 metrekare var. Büyük bir gürültü oldu, önce gök gürültüsü sandık ama sabah baktık ve bu çukuru gördük" diye konuştu.

Gece boyu şimşeklerin çaktığını kaydeden Adil Taş isimli çiftçi ise, "Öyle bir ses geldi ki, kıyamet koptu sandık. Oraya şimşek mi çarptı öyle bir ses geldi ki hayret kaldık. Sabah baktık baya derin bir çukur olmuş, İçi su dolu, derinliği çok fazla. Ben burada kalıyorum benim evimle arasında 150 metre var, çok korkuyorum. Araştırsınlar öyle bir tehlike varsa bizde burada kalmayalım hiç olmasa geceleri" şeklinde konuştu.