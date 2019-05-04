Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı 11 köyün kullandığı köprü zarar gördü, yol ulaşıma kapandı

Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı 11 köyü birbirine bağlayan köprünün bir ayağı hasar gördü. İl Özel İdare ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde Yelken Deresi'nin aşırı yağışlardan dolayı taşması sonucu 11 köyün ulaşım için kullandığı Yelken Köprüsü'nün bir ayağı zarar gördü. Yol ulaşıma kapanırken, olayın haber verilmesiyle İl Özel İdareye bağlı iş makineleri çalışma başlattı.

Eriyen kar suları ve aşırı yağışlar sonucu Yelken Deresi'nde debinin yükselmesiyle meydana gelen taşma sonucu köprünün bir ayağında zarar oluştuğunu belirten Siirt İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, 11 köyü ve mezraları birbirine bağlayan köprüde çalışma başlattıklarını söyledi. Canpolat, “Aşırı yağışlar ve sel ile birlikte dere taştı. Derenin taşmasıyla Yelken, Kömürlü, Bayındır, Boylu, Ayranlı, Çayağzı, İkizler, Nergizi, Karayel, Kumlu, Hörgüç köyleri ve mezrayı birbirine bağlayan Yelken Köprüsü'nün bir ayağı zarar gördü. 3 iş makinesi ve 6 personelle 8 saatlik bir çalışmanın ardından köprü ayağı kayalarla güçlendirilmiştir. Ulaşım tekrardan sağlanmıştır” dedi.