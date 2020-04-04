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Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı bir ahır çöktü, çok sayıda hayvan telef oldu

Siirt’te aşırı yağışlardan dolayı kerpiç ahırın çökmesi sonucu toprak altında kalan 10 keçi telef oldu.

Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı kerpiç ahırın çökmesi sonucu toprak altında kalan 10 keçi telef oldu.


Edinilen bilgilere göre, Siirt'in Eruh ilçesi Dikboğaz köyünde aşırı yağışlardan dolayı Selim Aydoğan'a ait evin ahırında göçük meydana geldi, ahırda bulunan 10 keçi telef oldu. Tek geçim kaynağının keçileri olduğunu belirten Selim Aydoğan yetkililerden yardım istedi. Aydoğan, “Dün akşam şiddetli yağıştan dolayı ahırımız çöktü, hayvanlarımız göçüğün altında kaldı. 10 tane hayvanımız vardı onlarda göçüğün altında kaldı. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

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