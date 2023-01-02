Siirt'te askeri helikopter traktör altında kalan genç için havalandı

Siirt'te traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü Yunus A. hayatını kaybetti.

Kaza, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Kemerli köyü Erdoğdu mezrasında meydana geldi. Traktörle bahçede çalışan Yunus A. (28), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altın aldı. Ağır yaralanan Yunus A. için askeri helikopter havalandı. Olay yerine gelen askeri helikopter Yunus A.'yı alarak 3. Tugay Komutanlığında bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Yunus A. kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.