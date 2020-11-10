Siirt'te Atatürk'ü anma programı

Siirt’te gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Siirt'te gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümü münasebetiyle Siirt'te anma programı gerçekleştirildi. Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan anma programı, saatler 09.05'i gösterdiğinde siren eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak devam etti. Törende İstiklal Marşı'nın okunmasıyla beraber bayraklar yarıya indirildi. Tören sonrası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak, gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan şiirler okundu.
Program çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verilmesiyle sona erdi.