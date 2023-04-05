Siirt'te ayağını pat pat aracına kaptıran çocuk ağır yaralandı

Siirt'te, merkeze bağlı Akyamaç köyünde tarlada çalışırken ayağını pat pat tarım aracına kaptıran 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Akyamaç köyünde tarlada çalışan 14 yaşındaki İskender S., ayağını pat pat adlı tarım aracına kaptırdı. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.