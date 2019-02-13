Siirt'te ‘Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı

Siirt'te Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ali Fuat Atik başkanlığında yapıldı.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası işbirliği yapmak, eşgüdüm sağlamak ve madde bağımlığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek ve alınacak kararları uygulamak amacıyla ‘Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kurulun bir önceki dönem yaptığı çalışmalar değerlendirilip bundan sonra yapılacak faaliyetler belirlendi. Bağımlılıkla mücadele ile ilgili yürütülen projeler ve 2019 yılı içerisinde yapılması planlanan çalışmalar slaytlar eşliğinde katılımcılara sunuldu.

Toplumun her kesimine uyuşturucu ile mücadele konusunda çok büyük görevler düşüğüne belirten Vali Atik, terör ve uyuşturucu ile kararlılıkla mücadeleye devam edildiğini söyledi. Uyuşturucunun, insanlığın en büyük belası olduğunu söyleyen Vali Atik, “Aydınlık geleceğimizin teminatı gençlerimizi bağımlılıktan korumak ve kurtarmak için başta anne ve babalar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile birlikte toplumun tüm kesimleri seferber olmalıdır” dedi.

Toplantıya, Belediyeye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Ürküt, İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Ömür Emre, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.