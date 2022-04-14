İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Siirt'te bahçe direğini çalan hırsız yakalandı

Siirt’te 2 metre uzunluğunda toplam 9 adet bahçe çiti direği çalan hırsız yakalandı.

Siirt'te 2 metre uzunluğunda toplam 9 adet bahçe çiti direği çalan hırsız yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Alan Mahallesi 1514. sokakta devriye görevi yaptığı sırada elinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda toplamda 9 adet bahçe çiti direklerini taşıyan Y.A. isimli şahsın bahse konu malzemeleri Alan Mahallesi Şeyh Şerafettin Caddesinin bitiminde bulunan fıstık bahçesinden çaldığını tespit etti. Ekipler, çalınan malzemeleri muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.