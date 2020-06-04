Siirt'te balık avladığı derede akıntıya kapılıp kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Siirt'in Baykan ilçesinde 4 gün önce arkadaşlarıyla balık avladığı derede akıntıya kapılarak kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Baykan ilçesine bağlı Gündoğdu köyü yakınlarındaki Bitlis Deresi'nde yaşandı. Ahmet Demirel (28), 31 Mayıs'ta balık avlamak için arkadaşlarıyla girdiği derede akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve su altı polis arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan uzun çalışmalar sonunda Demirel'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.