Siirt'te balık avlamak isterken elinde dinamit patlayan şahıs yaralandı

Siirt'te balık avlamaya çalıştığı sırada elinde dinamit patlayan adam ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezine 10 kilometre uzakta bulunan Botan Çayında meydana geldi. İddiaya göre, Sadık I. (39) Botan Çayında balık avlamak için kullandığı dinamitin elinde patlaması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.