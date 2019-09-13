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Siirt'te balkondan düşen 1 kişi yaralandı

Siirt’te evlerinin balkonundan düşen kız çocuğu yaralandı.

Siirt'te evlerinin balkonundan düşen kız çocuğu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Baykan ilçesi Çelikli köyünde meydana geldi. Evlerinin balkonunda oyun oynayan 3 yaşındaki Şilan Okay dengesini kaybederek ikinci kattan düştü. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince olay yerinde ilk tedavisi yapılan küçük kız Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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