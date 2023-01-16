Siirt'te balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Siirt'te evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Ömer A. yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana geldi. Evlerinin balkonuna çıkan Ömer A., dengesini kaybederek zemine düştü. Ailesinin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan il müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ömer A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.