Siirt'te balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Siirt'te evinin balkonunda dengesini kaybederek yere düşen küçük çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Afetevler Mahallesi'nde ikamet ettikleri binanın 4. katında oynayan İbrahim D. isimli 4 yaşındaki çocuk balkonunda oynadığı sırada dengesini kaybederek düştü. İbrahim D. ailesi tarafından Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İbrahim D.'ye yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındığı, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.