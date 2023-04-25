Siirt'te balkondan düşen genç kız yaralandı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde balkondan düşen 15 yaşındaki genç kız yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde balkondan düşen 15 yaşındaki genç kız yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kurtalan ilçe merkezi Tekel Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonunda halı silkeleyen 15 yaşındaki S.S., dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek yaralandı. S.S., haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ciddiyetini koruyan kız, daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.