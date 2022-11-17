İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te baraj suyu yolları kapattı

Siirt’te yapılan barajlarla birlikte göçerlerin yolu, su altında kaldı.

Siirt'te yapılan barajlarla birlikte göçerlerin yolu, su altında kaldı. Patika yolları kullanmak zorunda kalan göçerler, ölüm tehlikesini göze alarak yaylalara ulaşmaya çalışıyor.


Siirt'te yapılan barajlarda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle göçebelerin geçiş güzergahı olan bir çok yol sular altında kaldı. Göçebelerin geçiş yollarının su altında kalmasıyla, patika yollarda ilerleyen göçebeler, tehlikeli yollardan yaylalara uluşmaya çalıştı.


Öte yandan, göçerlerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

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