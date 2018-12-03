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Siirt'te barınak çalışmaları sürüyor

Siirt Belediyesince kentte bulunan sokak hayvanları ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan hayvan barınağının inşa çalışmaları devam ediyor.


Hayvanların rahat yaşamalarını ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını sağlamak için hayvan barınağının yapımı en hızlı şekilde devam ettiğini söyleyen Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, sokak hayvanlarının mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla ilimiz Eruh yolu üzeri Gökçebağ beldesi mevkiinde Hazineye ait 41 dönümlük arazi tahsil edilerek hayvan barınağının yapım çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Taşkın, “Başıboş hayvanlar ile ilgili çalışmaların daha verimli bir hale getirilmesi amacı ile hazırlamış olduğumuz hayvan barınağı projemizin çalışmaları devam ediyor. Yapılacak olan hayvan barınağımızda klinik binası, yemek hazırlama bölümü, karantina bölümü, kedi evlerimiz ve açık gezinti alanlarımız olacak. Yeni merkezimizde tedavi, bakım ve rehabilitasyonları yapılacak olup kısırlaştırma çalışmaları da yapılacaktır” dedi.

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