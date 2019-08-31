İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te Basur Çay'ına giren 1 çocuk boğuldu

Siirt’te 2 arkadaşıyla Başur Çay’ına giden 11 yaşındaki Kurtay Çelik, serinlemek için daldığı suda akıntıya kapılarak boğuldu.

Siirt'te 2 arkadaşıyla Başur Çay'ına giden 11 yaşındaki Kurtay Çelik, serinlemek için daldığı suda akıntıya kapılarak boğuldu.


Edinilen bilgilere göre, olay, Siirt kent merkezine 20 kilometre uzakta bulunan Başur Çay'ında meydana geldi. Kurtalan ilçesine bağlı Akçalı köyünde yaşayan Çelik arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği çayda suya kapıldı. Çocukların ailelerine haber vermesi üzerine Çelik ailesi durumu jandarma, AFAD, 112 acil sağlık ve UMKE ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, AFAD, UMKE, 112 acil, Bitlis Emniyet ve Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri ile arama çalışmaları başlatılırken, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timi olay yerinin 50 metre ilerisinde Kurtay Çelik'in cansız bedenine ulaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.