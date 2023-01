Siirt'te bazı etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

Siirt'te 15 Ocak'tan itibaren kentte 15 gün süreyle basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma ve benzeri faaliyetlere yasak getirildiği bildirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt kent genelinde bazı etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar ve ülkede son zamanlarda meydana gelen terör eylemleri göz önünde bulundurularak terör örgütleri elemanlarınca veya sempatizanlarınca şiddet içerikli eylemler, protesto eylemleri, korsan gösteriler yapılabileceği değerlendirildiği belirtildi.

Milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması amacıyla, yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla; kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile açık alanlarda yukarıda anlatılan konular çerçevesinde yapılabilecek her türlü eylemin il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, Jandarma bölgesi dahil, 15 Ocak günü saat 00.01'den 29 Ocak günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklandığı kaydedildi.