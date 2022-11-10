Siirt'te bedensel ve işitme engelli sporcular havuzun dibinde Türk bayrağı açtı

Siirt'te bedensel ve işitme engelli sporcular, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 84. yıl dönümü nedeniyle havuzun dibinde Türk bayrağı açarak kutladı.

Siirt kent merkezinde Bedensel ve İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği sporcuları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84. yıl dönümü nedeniyle su altında Türk bayrağı açtı.

Siirt Bedensel ve İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Halil Taş, günün önem ve anlamına yönelik böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.