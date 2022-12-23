Siirt'te bekçi kulübesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Siirt'te yapımı devam eden bir inşaat yerine ait bekçi kulübesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, kent merkezi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımına devam eden sitenin inşaatına ait bekçi kulübesinde, elektrik kontağından çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmaları devam eden bekçi kulübesi kullanılmaz hale geldi.