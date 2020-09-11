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Siirt'te belediye ekipleri yaralı kediyi sağlığına kavuşturmak için seferber oldu

Siirt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir aracın çarparak yaraladığı kediyi sağlığına kavuşturmak için seferber oldu.


Kent merkezinde aracın çarpması sonucu bir kedinin yaralandığı ihbarı üzerine, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yaralı kedi, Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı hekimler tarafından Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı. Patilerinden yaralanan kedinin tedavisine Siirt Üniversitesi Hayvan Hastanesinde devam edileceği belirtildi.

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