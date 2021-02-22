Siirt'te belediye personeline yangın eğitimi verildi

Olası bir yangın durumunda neler yapılması gerektiğine dair itfaiye personellerine eğitim verdiklerini belirten Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, belediyenin farklı birimlerinde çalışan personele yangın türleri, yangına sebep olan etkenler, yangına müdahale, olay yerindeki tehlikeler, yangın tüpünün kullanılması, malzeme bilgisi ve elektrik yangınlarına müdahale gibi konularda bilgi verdiklerini söyledi. Yılmaz, "İtfaiye personelleri görev yaparken çeşitli tehlikelerle yüz yüze kalacağı için onlara temel itfaiyecilik ve kendilerini koruma, hangi yangına nasıl ve hangi şekilde müdahale edilmesi gerektiği anlatıldı. Ayrıca yangın söndürme ve araçlarını kullanma becerileri, akaryakıt ve gaz yangını ile diğer yangınlar hakkında sözlü eğitim verdik" dedi.