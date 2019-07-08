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Siirt'te beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Siirt-Kurtalan karayolu Kezer köprüsü mevkinde beton mikserin devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza, Siirt-Kurtalan karayolu 10. kilometresindeki Kezer köprüsü mevkiinde meydana geldi. Yaşar Özer idaresindeki 56 KB 276 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Özer, 112 acil sağlık ambulansıyla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle ana yolda trafik akışı, itfaiye ve trafik ekiplerinin çalışmaları sonrası yeniden sağlandı. Devrilen beton mikseri çağrılan vinç yardımıyla kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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